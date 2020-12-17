Червяков: в новую программу социально-экономического развития планируется включить меры поддержки бизнеса

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры по поддержке бизнеса планируется включить в Программу социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Александр Червяков перед торжественной церемонией награждения победителей национального конкурса "Предприниматель года", передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на все проблемы этого года, на одно призовое место на конкурсе претендовали 8-9 компаний - это больше, чем в 2019-м. Это говорит о том, что предприниматели видят перспективы развития экономики. Сегодня за счет частного бизнеса формируется практически 47% экспорта, 50% ВВП, 60% выручки, - сказал Александр Червяков. - Поэтому государство делает упор на развитие бизнеса. В проекте Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы предусмотрены меры, которые позволят не только создать благоприятные условия, но и оказать финансовую поддержку предпринимателям. Особое внимание будет уделено малому бизнесу".

Министр подчеркнул, что предприниматели играют особую роль в восстановлении экономики. "Кстати, сегодня в положительной зоне находятся сельское хозяйство, строительство, IT-сфера, розничный товарооборот. Восстанавливаются сектора промышленности", - отметил он.-0-

МСП дает работу 1,3 млн человек и формирует 30% валовой добавленной стоимости - Снопков

Победителей национального конкурса "Предприниматель года" наградили в Минске

Фото Андрея Покумейко