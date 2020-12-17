МСП дает работу 1,3 млн человек и формирует 30% валовой добавленной стоимости - Снопков

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Малое и среднее предпринимательство в Беларуси обеспечивает работой 1,3 млн человек и формирует 30% валовой добавленной стоимости. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков во время торжественной церемонии награждения победителей национального конкурса "Предприниматель года", передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам 10 месяцев текущего года малый и средний бизнес насчитывает более 150 тыс. юридических лиц и четверть миллиона индивидуальных предпринимателей. Благодаря ему рабочими местами обеспечивается более 1,3 млн человек, производится 30% валовой добавленной стоимости страны. Каждый третий рубль в бюджет поступает от предпринимателей, а это почти Br8,5 млрд, - сказал Николай Снопков. - Кроме того, именно частным бизнесом обеспечивается значительная часть экспорта товаров и услуг. Велика роль предпринимательства и в укреплении регионов, обеспечении занятости и доступности товаров и услуг в каждом уголке нашей страны, повышении уровня и качества жизни населения".

Первый вице-премьер подчеркнул, что в непростой ситуации, связанной с пандемией, власть и бизнес-сообщество смогли оперативно выработать неотложные меры реагирования.

В соответствии с указом №143, около 44 тыс. субъектов предпринимательства и индивидуальных предпринимателей получили дополнительные льготы и преференции на сумму около Br34 млн. Более 7 тыс. плательщиков воспользовались возможностью получения отсрочек по оплате аренды государственного имущества на сумму более Br30 млн. По указу №178 финансовую поддержку получили 254 организации, наиболее пострадавшие от пандемии.

"Около двух недель мы вновь продлили сроки справок по административным процедурам, осуществляемым в отношении юридических и физических лиц, а также внесли на рассмотрение главы государства предложение о продлении действия норм указа №143 с учетом второй волны COVID-19 и не улучшающейся ситуации в определенных сферах бизнеса", - проинформировал Николай Снопков.

Первый вице-премьер также поблагодарил предпринимателей за помощь в борьбе с COVID-19. Он отметил, что в Беларуси быстро наладили массовый выпуск медицинских масок, респираторов, перчаток, средств дезинфекции. "Сегодня потребность страны в этих товарах фактически полностью удовлетворяется бизнесом", - подчеркнул Николай Снопков.-0-

Фото Андрея Покумейко