Четыре белорусских производителя жома сахарной свеклы аккредитованы для поставок в Китай

На производстве. Фото из архива
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия, концерн "Белгоспищепром" и посольство Беларуси в Китае совместно с Главным таможенным управлением КНР завершили работу по аккредитации четырех белорусских производителей жома сахарной свеклы, сообщили БЕЛТА в посольстве.
В числе аккредитованных производителей - открытые акционерные общества "Жабинковский сахарный завод", "Скидельский сахарный комбинат", "Городейский сахарный комбинат" и "Слуцкий сахарорафинадный комбинат".
С учетом ранее согласованного с китайской стороной образца фитосанитарного сертификата аккредитованные белорусские производители могут осуществлять экспортные поставки жома сахарной свеклы в КНР с 30 октября.-0-