Четыре мобильных буровых комплекса белорусско-итальянского производства отправили в Россию

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мобильные буровые агрегаты АРС-225 белорусско-итальянского производства поставили в Россию, сообщили БЕЛТА в ПО "Белоруснефть".
Гомельское ОАО "Сейсмотехника" совместно с итальянской компанией Drillmec изготовили пять мобильных буровых агрегатов для "Роснефти". Четыре комплекса уже отгрузили заказчику.
"В экспортном варианте гомельские машиностроители учли требования заказчика. В первую очередь перевели установки с дизеля на электротягу и снизили высоту мачты", - рассказали производители.
Как уточнили на предприятии, АРС-225 предназначен для выполнения технологических операций при бурении нефтяных и газовых скважин глубиной до 4 км. Буровая установка оснащена верхним силовым приводом Drillmec HTD-250CR-LT. Смонтировано оборудование на шестиосном шасси, которое спроектировали и изготовили в ОАО "Сейсмотехника".-0-