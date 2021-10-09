Четыре области Беларуси завершили сев озимых

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестская, Гродненская, Минская и Могилевская области Беларуси завершили сев озимых зерновых культур, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
По данным на утро 9 октября, сев проведен на 1,429 млн га, что составляет 98,2% запланированной площади. В четырех областях работы завершены. В Витебской области посеяно 217,1 тыс. га озимых (93,9%), в Гомельской - 208,7 тыс. га (87,6%).
Зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой) убраны с 2,156 млн га (91,4% от запланированной площади). Намолочено 6,694 млн т зерна. По намолоту лидирует Минская область - более 1,7 млн т. Далее следуют Брестская - более 1,2 млн т, Гродненская - более 1,1 млн т. В Могилевской области намолочено 878,2 тыс. т, Гомельской - 844,0 тыс. т, Витебской - 794,4 тыс. т.-0-