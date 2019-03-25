Число обращений в МАРТ о нарушениях антимонопольного законодательства в 2018 году возросло почти в 1,8 раза

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число обращений о нарушениях антимонопольного законодательства в 2018 году возросло по сравнению с 2017-м почти в 1,8 раза, сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

"Если в 2017 году поступило 105 таких обращений, то в 2018-м - 185. Это на 76% больше", - констатировал замминистра.

По поступившим обращениям комиссия МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства в 2018 году рассмотрела 96 дел. Факты нарушения законодательства установлены по 20 из них (21%). Более половины установленных нарушений относятся к недобросовестной конкуренции, 33% - антиконкурентные акты и действия государственных органов (в 2017 году их было всего 11,7%), порядка 10% - это злоупотребление доминирующим положением.

Решение МАРТ об установлении факта нарушения законодательства является прямым основанием для составления протокола об административном правонарушении. По итогам 2018 года судами взыскано штрафных санкций на Br116,7 тыс. (в 2017 году - Br109 тыс.)

Иван Вежновец подчеркнул, что решения комиссии МАРТ обжалуются редко. Например, в 2018 году обжаловано только шесть решений, и большинство из них по итогам обжалования оставлено судом в силе.-0-

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