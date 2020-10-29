Число процедур госзакупок в январе-сентябре выросло в 1,9 раза

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число процедур государственных закупок в январе - сентябре 2020 года выросло в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщает БЕЛТА со ссылкой на статистику Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Общее количество проведенных процедур государственных закупок за 9 месяцев 2020 года значительно выросло в сравнении с показателями аналогичного периода 2019-го и составило 746,8 тыс. (январь - сентябрь 2019-го - 400 тыс.) Вместе с тем процентное соотношение по конкурентным видам процедур госзакупок за 9 месяцев 2020-го существенно снизилось", - рассказали в МАРТ. В частности, на 10 процентных пунктов уменьшилось количество товаров (работ, услуг), приобретенных с применением процедуры электронного аукциона. Аналогичная ситуация наблюдается и с процедурами запросов ценовых предложений и открытых конкурсов: их стало меньше на 3 процентных пункта.

По результатам процедур госзакупок в январе - сентябре заключено около 284 тыс. договоров общей стоимостью свыше Br4,5 млрд. Основную долю в стоимостном выражении составляют договоры по закупкам из одного источника (9 месяцев 2020 года - 72,7%, январь - сентябрь 2019-го - 53,6%). Почти на 17 процентных пунктов уменьшилась стоимость договоров, заключенных по результатам проведения открытых конкурсов. "Такая ситуация связана с тем, что с 1 января по 1 июля 2019 года закупки товаров (работ, услуг) при строительстве проводились в соответствии с законодательством о госзакупках", - пояснили в МАРТ.-0-