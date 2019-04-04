Число резидентов ПВТ перешагнуло полутысячный рубеж

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 56 новых резидентов. Таким образом, сегодня в парке насчитывается уже 505 компаний, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.
Новые резиденты работают в разных регионах Беларуси: Витебске, Гомеле, Могилеве, Гродно, Полоцке, Рогачеве. Компании имеют широкий спектр компетенций в разных сферах. В частности, создают программные решения для автоматизации сфер жилищного хозяйства и энергетики, разрабатывают и производят устройства для распознавания, считывания и последующего контроля подлинности защищенных документов, внедряют ПО на промышленных предприятиях, занимаются подготовкой киберспортивных команд.
Также в числе новых резидентов парка компании с участием иностранных инвестиций из Сингапура, Франции, Нидерландов. Одна из них, к примеру, занимается разработкой цифровых продуктов для группы компаний Turkcell - турецкого гиганта сотовой связи.
"Кроме того, новые резиденты работают в сферах машинного обучения, компьютерного зрения, дополненной реальности, искусственного интеллекта, финансовых технологий, промышленности, образования, телемедицины, биотехнологий, майнинга, электронной коммерции, видеоигр, киберспорта", - отметили в пресс-службе парка.
По информации ПВТ, четырем компаниям было отказано в регистрации в качестве резидента, пять компаний лишены этого статуса.-0-
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