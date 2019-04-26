"Чистая" нефть придет на Мозырский НПЗ в начале мая - Минэнерго РФ

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чистая нефть придет на Мозырский НПЗ в начале мая, сообщил сегодня журналистам заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам переговоров в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ожидается, что до конца апреля при должном исполнении тех мероприятий, которые мы сегодня наметили, чистая нефть будет находиться на границе Российской Федерации. Далее до Мозыря нефть будет идти два-три дня. Но опять же это зависит от своевременного добросовестного исполнения намеченного плана всеми сторонами", - сказал Павел Сорокин.

По его оценке, до Польши нефть без повышенного содержания хлоридов будет идти ориентировочно две недели с момента поступления чистой нефти на узел учета "Унеча".

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