Что будет с импортом товаров из Литвы? Позиция премьер-министра Беларуси

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20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что будет с импортом товаров из Литвы, рассказал в эфире "Беларусь 1" премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА.
"Из Литву импортируются в большом количестве запасные части, б/у одежда. Это торговый бизнес Литвы, который работает на этом. Мы просто откажемся от импорта этих категорий - куда повезут они дальше?" - сказал Роман Головченко.
Как отметил премьер-министр, Беларусь не заинтересована в таком подходе. "Если нас вынудят отвечать дальше, то у нас есть инструментарий, которым мы воспользуемся, но мы этого не хотим. Беларусь заинтересована в политике добрососедства и прагматичного сотрудничества с Литвой", - подчеркнул он.-0-