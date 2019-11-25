Coca-Cola в Беларуси представила отчет о вкладе в национальную экономику

25 ноября Coca-Cola в Беларуси представила широкой общественности исследование о роли системы* в экономическом развитии страны. Как социально ответственный бизнес Coca-Cola ежегодно презентует результаты анализа деятельности предприятия в области устойчивого развития по стандартам GRI (The Global Reporting Initiative). Предоставление исследований по результатам работы – распространенная практика среди транснациональных корпораций, которая соответствует принципам открытости и прозрачности бизнеса.

Производство продукции Coca-Cola на территории Беларуси было запущено в 1994 году. Филиалы компании охватывают всю территорию страны: каждый областной центр, а также города Барановичи и Бобруйск. За 25 лет Coca-Cola в Беларуси внесла значительный вклад в ряд ключевых экономических показателей, непосредственно влияя на величину ВВП, объем налоговых платежей в бюджет, структуру занятости населения, объем закупок на внутреннем рынке, а также поступление в Беларусь прямых иностранных инвестиций.

По данным исследования, за счет прямого и косвенного эффекта система Coca-Cola обеспечила 0,25 % от ВВП Беларуси в 2018 году. Эффективная деятельность предприятия поспособствовала росту ВВП страны по сравнению с 2017 годом.

Результатами оценки влияния системы Coca-Cola на экономику Беларуси в 2018 году поделился на пресс-конференции Андрей Рощупкин, первый заместитель генерального директора унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" (Coca-Cola HBC Belarus): "Пищевая отрасль занимает ключевую позицию в экономике Беларуси. Это подтверждается тем, что ее вклад в промышленное производство составил 22,8 % (5,8 % от ВВП страны). Мы видим непосредственный вклад системы Coca-Cola в пищевую промышленность Беларуси. Он особенно заметен по показателям в Минской области за 2018 год: продукция Coca-Cola составляет 6% от общего объема производства продуктов питания. Такие высокие показатели достигаются в том числе благодаря масштабным инвестициям компании в модернизацию производства".

В отчете также представлены данные о размере налоговых отчислений Coca-Cola в Беларуси. Общий объем налоговых платежей составил более 47 млн BYN. Необходимо также отметить динамику роста налоговых платежей в консолидированный бюджет страны – в 2018 году их объем составил 41,7 млн BYN, что на 39 % превышает прошлогодний показатель. Структура налоговых платежей предприятия включает регулярные отчисления в Фонд социальной защиты населения, что важно для поддержания существующей в стране системы выплат пенсий и пособий. "Размер налоговых отчислений говорит о большей налоговой нагрузке на предприятие, чем в среднем по экономике. Например, сумма оплаты за контрольные идентификационные знаки – 7,8 млн бел рублей – в 2018 году почти сравнялась с суммой налога на прибыль – 7,9 млн бел рублей", – отметил Андрей Рощупкин.

Исследование влияния системы Coca-Cola на экономику Беларуси в 2018 году также показало, что компания является важным партнером белорусского бизнеса: доля закупок Coca-Cola в Беларуси у местных поставщиков составила 65,4 %.

Деятельность системы Coca-Cola также создает большой косвенный экономический эффект: 1 рубль добавленной стоимости в системе Coca-Cola формирует еще 1,81 рубля в экономике. Это способствует не только росту ВВП, но и повышению уровня занятости населения в секторе пищевой промышленности. Так, 1 рубль заработной платы, выплаченный на предприятии, дает 5,8 рубля заработной платы в экономике.

Косвенный вклад системы Coca-Cola в ВВП Беларуси составляет 192 млн BYN, где 0,5 млн BYN генерируется в результате благотворительной деятельности. Наравне с вкладом в экономику Беларуси система Coca-Cola реализует значимые социальные, экологические, образовательные и спонсорские проекты. Среди таких инициатив следует отметить проект "Спасем Ельню вместе!" по восстановлению одного из самых больших верховых болот в Европе, проведение на постоянной основе республиканских акций по сбору мусора, поддержку многих действующих социально-экологических проектов. Также необходимо отметить значительный вклад компании в бизнес-образование молодежи через программу Youth Empowered, которая направлена на развитие деловых навыков и изучение инструментов для личностного роста.

На пресс-конференции Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия", особо выделила сотрудничество компании с Белорусским детским фондом: "Сегодня мы хотим показать другим коммерческим компаниям результаты нашего 23-летнего сотрудничества, чтобы совместных благотворительных проектов по реабилитации и лечению детей становилось больше. С 2012 года Coca-Cola HBC в Беларуси поддерживает проведение двух реабилитационно-оздоровительных смен для детей – "Веселые сердечки" и "Радуга надежды". Их участники – дети с онкологией, а также дети, перенесшие сложнейшие операции на сердце. Нельзя оставить без внимания совместную с фондом благотворительную акцию "Наши сердца больным детям". Каждый год в канун Рождества и Нового года мы поздравляем детей, которые по разным причинам вынуждены встречать зимние праздники в больничных палатах".

Ознакомиться с полной версией исследования о вкладе системы Coca-Cola в экономику Беларуси в 2018 году можно здесь.

СПРАВОЧНО:

Система Coca-Cola в Республике Беларусь представлена производственным унитарным предприятием "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия", которое выпускает безалкогольные напитки и питьевую воду, а также представительством ООО "Кока-Кола — Украина Лимитед", осуществляющим изучение товарных рынков и возможностей для инвестиционной деятельности. Важной составной частью системы Coca-Cola является фонд The Coca-Cola Foundation, гранты которого направляются на поддержание различных социальных проектов в Республике Беларусь.