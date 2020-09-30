Дефицит республиканского бюджета в январе-августе составил Br1,5 млрд

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - августе составил Br1,5 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета составили Br14,5 млрд, или 57,2% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило Br8,4 млрд (68,2% плана), налога на прибыль - Br1,5 млрд (36,5%). Акцизы поступили в сумме Br2 млрд (63,1%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br2,3 млрд (47,8%).

Расходы республиканского бюджета составили Br16 млрд, или 58,2% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено Br7,7 млрд (58,7%), финансирование национальной экономики - Br3,5 млрд (60,8%), финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br11,4 млрд (62,4%).

Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь - август 2020 года сложился в сумме Br1,5 млрд. Доходы составили Br33,4 млрд (62,9% уточненного годового плана), расходы - Br34,9 млрд (62,2%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,2 млрд.

По состоянию на 1 сентября 2020 года задолженность по налогам и сборам составила Br147,9 млн.-0-