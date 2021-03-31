Дефицит республиканского бюджета в январе-феврале составил Br1,3 млрд

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета в январе - феврале 2021 года составил Br1,3 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета составили Br3,8 млрд, или 16,3% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило Br2,6 млрд (19,1% плана), налога на прибыль - Br30 млн (0,9%). Акцизы поступили в сумме Br0,5 млрд (17,6%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br0,7 млрд (18,6%).

Расходы республиканского бюджета составили Br5,1 млрд, или 17,7% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено Br3,1 млрд (23,2%), на финансирование национальной экономики - Br0,8 млрд (12,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br3 млрд (15,5%).

Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь - февраль сложился в сумме Br1,37 млрд. Доходы составили Br8,47 млрд (15,7% уточненного годового плана), расходы - Br9,84 млрд (16,6%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,05 млрд (поступления - Br3,24 млрд, расходы - Br3,19 млрд).

По состоянию на 1 марта 2021 года задолженность по налогам и сборам составила Br157,6 млн.-0-