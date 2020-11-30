Дефицит республиканского бюджета в январе-октябре составил Br0,6 млрд

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - октябре 2020 года составил Br0,6 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Доходы республиканского бюджета составили Br19,6 млрд, или 77,1% уточненного годового плана.
Поступление НДС составило Br10,9 млрд (88,3% плана), налога на прибыль - Br2,3 млрд (60,1%). Акцизы поступили в сумме Br2,5 млрд (79,3%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br3,2 млрд (66,4%).
Расходы республиканского бюджета составили Br20,2 млрд, или 72,4% уточненного годового плана.
На общегосударственную деятельность направлено Br9,6 млрд (72,3%), финансирование национальной экономики - Br4,3 млрд (73,1%), финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br14,4 млрд (78,2%).
Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь - октябрь сложился в сумме Br0,1 млрд. Доходы составили Br43,6 млрд (82% уточненного годового плана), расходы - Br43,7 млрд (77,6%).
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения - Br0,2 млрд (поступления - Br14,3 млрд, расходы - Br14,1 млрд).
По состоянию на 1 ноября 2020 года задолженность по налогам и сборам равняется Br202,5 млн.-0-