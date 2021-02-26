Дефицит республиканского бюджета в январе составил Br0,5 млрд

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета в январе 2021 года составил Br0,5 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Доходы республиканского бюджета составили Br2,4 млрд, или 10,4% уточненного годового плана.
Поступление НДС составило Br2 млрд (14,4% плана), налога на прибыль - Br13,5 млн (0,4%). Акцизы поступили в сумме Br0,3 млрд (9,5%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br0,3 млрд (8,5%).
Расходы республиканского бюджета составили Br2,9 млрд, или 10% уточненного годового плана.
На общегосударственную деятельность направлено Br1,9 млрд (14,7%), на финансирование национальной экономики - Br0,3 млрд (5,7%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br1,4 млрд (7,3%).
Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь сложился в сумме Br0,2 млрд. Доходы составили Br5 млрд (9,3% уточненного годового плана), расходы - Br5,2 млрд (8,8%).
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,02 млрд (поступления - Br1,65 млрд, расходы - Br1,63 млрд).
По состоянию на 1 февраля 2021 года задолженность по налогам и сборам составила Br205,6 млн.-0-