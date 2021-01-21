Действие антидемпинговой пошлины на поставки в ЕАЭС ж/д колес из Украины прекращается с 22 января

21 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Антидемпинговая мера в отношении железнодорожных колес из Украины прекращает свое действие с 22 января 2021 года, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока Евразийской экономической комиссии Алексей Ашихмин.

Данная мера в форме антидемпинговой пошлины была введена на 5 лет в соответствии с решением Коллегии ЕЭК. Пошлина применялась с 22 января 2016 года для защиты от недобросовестной ценовой конкуренции со стороны иностранных поставщиков, которая наносила материальный ущерб отрасли Евразийского экономического союза. В 2018 году ставка была увеличена с 4,75% до 34,22% от таможенной стоимости в связи с усилением демпинговой политики. С 25 августа 2019 года по 1 июня 2020 года действие меры приостанавливалось, чтобы не допустить дефицита в железнодорожных колесах на рынке ЕАЭС в связи с резким ростом спроса.

Антидемпинговая пошлина способствовала восстановлению производственно-экономических показателей отрасли союза от имевшего место ранее негативного воздействия демпингового импорта из Украины. "В соответствии с правом ЕАЭС у производителей сохраняется возможность обратиться в ЕЭК за защитой в случае выявления новых фактов демпинговой практики со стороны иностранных поставщиков. В этой ситуации со стороны ЕЭК будут проведены необходимые процедуры", - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В настоящее время производство железнодорожных колес на территории ЕАЭС осуществляется в России и Казахстане на мощностях следующих компаний: АО "ЕвразНТМК", АО "ВМЗ", ТОО "Проммашкомплект".-0-