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23 августа 2019, 10:57

Действие указа об оценочной деятельности могут распространить на добровольное страхование имущества

Фото из архива
Фото из архива

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу предлагает обсудить изменения в указ от 13 октября 2006 года №615 "Об оценочной деятельности". Текст документа размещен на Правовом портале Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Согласно проекту документа действие указа №615 предлагается распространить на случаи добровольного страхования движимого и недвижимого имущества. Сейчас указ №615 не распространяется на оценку движимого и недвижимого имущества в связи со страхованием. Соответственно, аттестованные оценщики не вправе проводить оценку имущества для этих целей.

"По результатам обсуждения этого вопроса с заинтересованными выработано единое мнение о необходимости постепенного перехода на рыночные методы определения стоимости имущества в связи со страхованием, начиная с его добровольных видов. Министерством финансов поддержана возможность использования рыночных методов оценки при некоторых видах страхования", - отметили в Госкомимуществе.

Внедрение единых подходов проведения оценки страховой стоимости при добровольных видах страхования позволит повысить прозрачность такой оценки

и достоверность ее результатов.

Проектом указа также предлагается возложить функции оператора и информационного посредника системы "Государственный реестр оценщиков" на Национальное кадастровое агентство.

"Принятие проекта указа позволит уменьшить количество изъятий из сферы его применения и распространить его действие на отношения, связанные с добровольным страхованием, а также оптимизировать процедуру проведения аттестации претендентов и выдачи свидетельства об аттестации оценщика", - отметили в Госкомимуществе.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 августа по 2 сентября.-0-

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