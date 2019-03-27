27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительная делегация деловых кругов Беларуси посетит в апреле Зимбабве, сообщил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

БелТПП в последнее время проводит серьезную работу по организации национальных выставок на Африканском континенте. Буквально в эти дни проходит первая такая выставка в Нигерии. Также на текущий год запланирована организация национальной экспозиции в Кении. "Еще одна страна в нашем инициативном портфеле - Ангола, - рассказал Владимир Улахович. - Ценность африканских стран в том, что во многих из них выпускники советских и белорусских вузов занимают очень хорошие позиции в экономике, управлении государством. Например, в Анголе - на руководящих позициях, в правительстве. Мы считаем, что этот ресурс надо попытаться использовать".

Новая для Беларуси страна, представляющая интерес, - Зимбабве. "Не так давно в Беларуси был президент этого государства. БелТПП совместно с управляющим делами Президента Беларуси проводила большую встречу о возможностях ведения бизнеса с Зимбабве. Участвовали более 200 белорусских предприятий", - напомнил Владимир Улахович. По его словам, президент Зимбабве заверил бизнес-сообщество, что готов принять все необходимые меры для содействия торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью.

Планируется, что 22 апреля состоится визит белорусской бизнес-делегации в Зимбабве, в рамках которого пройдет встреча с руководством этой африканской страны.

Для подготовки к предстоящей поездке БелТПП проводит не только организационную, но и серьезную аналитическую работу. "Просто поехать - этого мало. Поэтому перед визитом или проведением выставки мы делаем углубленный маркетинговый обзор", - пояснил Владимир Улахович. Такая практика была отработана при организации выставки Беларуси в Нигерии. Это первая подобная экспозиция, она проходит в эти дни в Лагосе при участии 20 отечественных предприятий. "Нигерийский рынок очень сложный, хотя и очень емкий - 198 млн населения, страна обладает энергоносителями, - отметил руководитель БелТПП. - Для нашего предприятия легко ли поехать в Нигерию - это ведь серьезное решение, нужны выделить средства, направить сотрудника. Поэтому надо хорошо понимать ситуацию в регионе".

Перед поездкой в Нигерию было проведено road-show для белорусских предприятий, презентовали маркетинговый обзор. "Он включает не просто макроэкономические показатели, условия ведения бизнеса. Там есть таблица, в ней сведения о белорусской продукции по коду ТНВЭД (товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности), возможности продвижения продукции на рынок этой страны, конкурентные цены и поставщики, чтобы каждое предприятие, прежде чем поехать, могло оценить свои шансы и понимало, для какого вида продукции здесь есть ниша", - сказал Владимир Улахович.

Он подчеркнул, что подобный маркетинговый обзор уже подготовлен по Зимбабве. В нем объективно отражены в том числе страновые риски для ведения бизнеса. "Мы не можем показывать предприятию исключительно благостную картинку. Поэтому обзор содержит и сведения о доходах на душу населения, платежеспособности рынка, других рисках, связанных с валютным обращением, репатриацией капитала. Везде есть свои особенности и ограничения. Мы честно показываем все как есть, - заверил Владимир Улахович. - Бизнес - дело очень прагматичное, серьезное, даже жесткое. Здесь ошибки иногда оборачиваются серьезными издержками. Наша задача как партнера бизнеса, организатора - сделать условия максимально комфортными, чтобы был конкретный результат".-0-