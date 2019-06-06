Делегацию Беларуси на Петербургском экономическом форуме возглавляет Петришенко

6 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская делегация примет участие в открывающемся сегодня XXIII Петербургском международном экономическом форуме. Ее возглавляет вице-премьер Игорь Петришенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

В составе делегации также Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр экономики Дмитрий Крутой, заместитель министра энергетики Вадим Закревский, заместитель председателя Минского облисполкома Николай Рогащук, заместитель директора Национального агентства инвестиций и приватизации Денис Мелешкин и другие.

Члены делегации примут участие в пленарных заседаниях форума и в работе его секций: "Евразийский экономический союз. Стратегия будущего", "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности", "Российская экономика в поисках стимулов роста", "Энергетическая панель".

Во время форума запланированы встречи посла Владимира Семашко с руководителями российский регионов: с губернаторами Владимирской, Архангельской, Московской областей, врио губернатора Курской области.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший ежегодный форум на пространстве СНГ, он проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. Нынешний форум продлится по 8 июня. Ожидается, что участие в нем примут около 15 тыс. гостей из 75 стран мира, представители более 270 компаний.-0-