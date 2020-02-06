6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денежные переводы белорусам из-за рубежа в 2019 году сократились на 2,9% по сравнению с 2018-м. Об этом свидетельствуют аналитические данные Национального банка Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Общая сумма переводов в Беларусь через международные системы денежных переводов в 2019 году составила $316,76 млн против $326,04 млн в 2018-м.

За прошлый год из Беларуси было отправлено денежных переводов на $184,11 млн. Это на 5,2% больше, чем в 2018 году, когда было отправлено $175,01 млн.

Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила $270,35 (в 2018-м - $287,67), из Беларуси - $381,63 ($364,2).

При подсчете учитывались денежные переводы через международные системы Western Union, Юнистрим, "Золотая Корона", Money Gram, BLIZKO, Contact, "Колибри", Faster, Ria Money Transfer.

Через внутригосударственные системы денежных переводов в 2019 году было переведено почти Br2,8 млн, в 2018-м - Br5,3 млн. При этом средняя сумма одного перевода выросла с Br204,78 до Br261,62 в 2019-м. В статистике учтены переводы через системы "Экспресс-перевод" (Белинвестбанк), "Хуткія грошы" (Белагропромбанк), "Стриж" (Беларусбанк, система закрыта с 1 сентября 2019 года), "Грошы-скараходы" (Банк БелВЭБ, система закрыта с 1 октября 2019 года).-0-