Депозитно-залоговая система может повысить эффективность сбора упаковки более чем в 2 раза

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депозитная (залоговая) система может повысить эффективность сбора потребительской упаковки более чем в два раза, сообщил начальник управления по координации деятельности в сфере обращения со вторичными материальными ресурсами ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Анатолий Шагун во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"В прошлом году в Беларуси порядка 55-60% стеклянных бутылок собрали через систему раздельного сбора, через приемные пункты. А по ПЭТ-бутылке ситуация, конечно, намного хуже: там только около 25-30% выпущенной на рынок упаковки вернулось в переработку и было направлено на повторное использование в качестве вторичного сырья. В пересчете на общее количество упаковок возврат составил примерно 38% (в единицах, а не в тоннаже). Мы рассчитываем, что депозитная система должна дать Беларуси не менее 80% сбора упаковки, то есть фактически в 2-2,5 раза повысить нынешнюю эффективность", - сказал Анатолий Шагун.

По его словам, в Беларуси есть проблемы со сбором многооборотной стеклянной тары. "Во-первых, в наличии огромное количество разновидностей бутылок. Каждый производитель старается привлечь потребителя. Вторая причина связана с первой: чем больше номенклатура бутылок, тем сложнее организовать их повторное использование, потому что их надо собирать по всей стране. Из-за сложной системы сбора теряется выгода от использования многооборотной тары", - отметил начальник управления.

"Депозитно-залоговая система хороша тем, что стеклянная тара возвращается в места продажи. Ее могут сортировать как прямо там, так и в специально создаваемых пересчетных центрах. Потом производитель может свою бутылку купить у депозитной системы в качестве готового изделия. И здесь нет никаких проблем ни в логистике, ни в учете, ни в формировании заказа - сколько надо, столько соберем", - подчеркнул Анатолий Шагун.

По его мнению, депозитно-залоговая система будет способствовать предотвращению образования отходов, особенно с учетом того, что в Беларуси наблюдается тенденция увеличивать производство напитков в стеклянной таре и сокращать использование полиэтиленовой упаковки.-0-

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Залоговая стоимость тары в Беларуси может составить около 20 копеек "Концепция была разработана по заказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Залоговую стоимость мы по проекту оценили где-то в 20 копееК", - сказал концепции депозитной (залоговой) системы возврата тары в Беларуси Иван Михальчук.