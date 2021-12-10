Депутат: дефицит бюджета в 2022 году ожидается на уровне Br2,8 млрд

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит бюджета в 2022 году ожидается на уровне Br2,8 млрд, заявила журналистам председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Дефицит бюджета сложится, по оценкам, Br2,8 млрд. Бюджетная политика на 2022 год формировалась с учетом высокой неопределенности, связанной с продолжающейся в стране пандемией, а также того внешнего давления, которое оказывается на Беларусь, - рассказала Людмила Нижевич. - При формировании доходной части бюджета наряду с теми базовыми принципами, которые мы применяем ежегодно при формировании бюджета, произведена оценка рисков, выпадающих доходов, учтены недопоступления в бюджет средств от налогового маневра, который продолжается и в текущем году. Учтено также сокращение поступления доходов в связи со снижением импорта нефти, изменением структуры переработки нефтепродуктов, а также снижением экспорта калийных удобрений".

Детально проанализированы льготы, предоставленные по отдельным направлениям и видам деятельности. "Внесены изменения в Налоговый кодекс в части налогообложения малого и среднего бизнеса. В результате в республиканском бюджете доходы запланированы в объеме Br27,8 млрд с ростом 6% к оценке 2021 года. Расходы запланированы в объеме Br30,7млрд, рост составил 4,4 процентного пункта", - отметила депутат.

Социальная направленность бюджета сохранена. "Будет продолжена реализация мероприятий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей, многодетных семей, малообеспеченных граждан. Будет продолжена поддержка строительства жилья для нуждающихся граждан, развития инфраструктуры. Особенно хочется отметить: большой блок вопросов рассмотрен и предусмотрены мероприятия и меры по повышению заработной платы бюджетникам. Предусмотрен рост базовой ставки до Br210, выплата единовременного пособия в размере одного должностного оклада, а также ряд доплат и стимулирующих выплат. Кроме того, будет сохранен механизм надбавок для медицинских работников, работающих в условиях COVID-19", - подчеркнула Людмила Нижевич.

В целом расходы на оплату труда возрастут в консолидированном бюджете на 8% к оценке 2021 года, что соответствует тем мерам и мероприятиям, которые предусмотрены в программе социально-экономического развития страны до 2025 года. "Расходы на социальные нужды в структуре консолидированного бюджета по-прежнему занимают около 45%. Прочие расходы на содержание бюджетных организаций заложены в минимальном размере, чтобы обеспечить необходимую деятельность бюджетных организаций. В полном объеме заложены средства на погашение и обслуживание государственного долга. Кроме того, с учетом влияния на экономику различных факторов предусмотрено создать в республиканском бюджете резервный фонд в объеме Br900 млн, которые также можно использовать и для повышения заработной платы, чтобы выйти на заданные параметры", - добавила парламентарий.-0-