Головченко: экономика демонстрирует устойчивость к постоянно возникающим экономическим вызовам

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика Беларуси демонстрирует устойчивость к постоянно возникающим экономическим вызовам, заявил премьер-министр Роман Головченко сегодня во время встречи c депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики в Овальном зале по обсуждению пакета бюджетных законопроектов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем периоде экономика функционирует в непростых условиях нарастающего внешнего санкционного давления и ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Эти факторы оказывают ощутимое влияние на состояние деловой и инвестиционной активности. В таких условиях наша экономика в целом демонстрирует устойчивость к постоянно возникающим экономическим вызовам и угрозам. При этом правительством выполняется основная целевая задача на текущий год - повышение уровня благосостояния населения на основе сбалансированного экономического роста", - сказал Роман Головченко.

По его словам, стабильно и в целом эффективно функционируют бизнес и государственные учреждения. "Выполняются все социальные обязательства и гарантии государства. Сохраняется численность занятых в экономике, уровень безработицы в прогнозном коридоре. Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 2,6%, а реальная зарплата - на 4,8%. При этом в реальном секторе экономики зарплата растет исключительно за счет роста производительности труда, - отметил премьер. - Правительством выдерживается, как и определено программой деятельности правительства и пятилетней программой развития страны, соотношение зарплаты бюджетников к средней по стране на уровне не ниже 80% (имеем 80,1%). Зарплата врачей и учителей уже составляет 156,2% и 81,1% к среднему уровню по стране соответственно".

Роман Головченко подчеркнул, что в целом экономика сбалансирована, обеспечивается ее качественный рост. -0-

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