Депутат: налоговая нагрузка в Беларуси в 2022 году снизится

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговая нагрузка в Беларуси в 2022 году снизится. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Петр Вабищевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"По имеющимся расчетам, налоговая нагрузка в 2022 году планируется порядка 22,6% к ВВП. Прогнозируется, что она будет уменьшена на 0,9 процентного пункта. В то же время Налоговый кодекс будет претерпевать определенные изменения в плане практики применения и упрощения налогового администрирования. Среди базовых изменений - индексация ставок акцизов. Надо отметить, что акцизы на автомобильное топливо останутся неизменными", - сказал Петр Вабищевич.

Среди других предложенных мер - исчисление НДС в отношении иностранных предприятий и физлиц, которые занимаются электронной торговлей. "Кроме того, в 2022 году предлагается отменить льготу по налогу на недвижимость в отношении квартир в многоквартирных жилых домах, но при этом сохранить ее для пенсионеров, многодетных семей, инвалидов", - добавил депутат.

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