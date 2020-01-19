Депутаты готовят ратификацию протокола об увеличении для Беларуси норматива по ввозным таможенным пошлинам в ЕАЭС

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей рассмотрит на весенней сессии законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров. Он предусматривает в числе прочего увеличение для Беларуси норматива по ввозным таможенным пошлинам в ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Людмила Нижевич.

Увеличение планируется на 0,3 процентных пункта, с 4,56 до 4,86%, за счет уменьшения нормативов, установленных для России и Казахстана на 0,2 и 0,1 процентных пункта соответственно. "Это позволит Беларуси сократить отрицательное сальдо встречных потоков сумм ввозных таможенных пошлин и, начиная с текущего года, дополнительно получать в доход бюджета около Br80 млн", - отметила Людмила Нижевич.

Она напомнила, что нормативы ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС начали применяться с 1 сентября 2010 года. С тех пор они неоднократно корректировались, в том числе в сторону уменьшения для государств, стоявших у истоков формирования союза, - России, Беларуси и Казахстана. "При этом за весь период функционирования ЕАЭС Беларусь, в отличие от других стран союза, не предприняла никаких действий по корректировке механизма распределения, которые привели бы к снижению поступления пошлин (применение изъятий, введение санкций и т.п.), по-партнерски подходила к вопросам, поднимаемым странами в период присоединения", - обратила внимание парламентарий.

"Учитывая это, у нашей страны имелись все объективные основания для пересчета нормативов в сторону увеличения", - добавила Людмила Нижевич.

Одна из целей ЕАЭС - создание условий для стабильного развития экономик стран-участниц. "От того, насколько четко и корректно в союзе будут выработаны и согласованы основные принципы регулирования внутреннего рынка товаров, насколько глубоко изучены и учтены интересы всех участников, зависят конкурентоспособность национальных экономик и возможность стран противостоять внешним вызовам", - резюмировала депутат.-0-