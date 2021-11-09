Депутаты приняли в первом чтении законопроект о деятельности индустриального парка "Великий камень"

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам деятельности Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

Целью подготовки законопроекта является приведение в соответствие с указом Президента от 11 июня 2021 года №215 "Об изменении указов Президента Республики Беларусь" норм, содержащихся в Кодексе о недрах, законах "О растительном мире", "О рекламе", "О наименовании географических объектов".

В частности, документ предусматривает расширение компетенции Администрации индустриального парка "Великий камень" в области использования и охраны недр, а именно при принятии решения о предоставлении геологических и горных отводов в его границах, за исключением случаев, когда решение о предоставлении горных отводов принимает Президент.

Кроме того, в законопроекте оговаривается отнесение Администрации парка к государственным органам, осуществляющим регулирование и управление в области обращения с объектами растительного мира на его территории и определение ее компетенции в области обращения с объектами растительного мира, а также осуществляющим регулирование и управление в области рекламы на территории индустриального парка. Дополняются компетенции Администрации парка в области наименований географических объектов на его территории.

Проект закона не влечет каких-либо отрицательных последствий в отношении юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, а его принятие будет способствовать совершенствованию правовых отношений в индустриальном парке и, как следствие, улучшению инвестиционного климата в нем.

Законопроект прошел все предусмотренные регламентом Палаты представителей процедуры. Поступившие замечания и предложения не затрагивают его концепцию и будут рассмотрены при подготовке законопроекта ко второму чтению.-0-