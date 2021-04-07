Депутаты приняли во втором чтении законопроект о селекции и семеноводстве сельхозрастений

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений", передает корреспондент БЕЛТА.

"Это достаточно новый законопроект, поскольку в нем уже отражены права и обязанности селекциониров, то есть ученых. Раньше этого не было. Сейчас ученым дают право на то, что они могут и должны получать вознаграждение за свой сорт, - рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по аграрной политике Сергей Кравцов. - Если сорт новый и он занимает большой ареал в своем распространении как в Беларуси, так и за ее пределами, селекционер уже имеет право получать так называемое роялти. И чем лучше сорт, тем больше он роялти будет получать".

Парламентарий отметил: сегодня в Беларуси около 280 предприятий имеют право заниматься семеноводством. Законопроект упорядочит эту деятельность. "То есть не все смогут заниматься семеноводством, а только лучшие и более надежные поставщики семян. Будут свои критерии по нескольким показателям, и будет уже в Беларуси реестр производителей семян. В частности, материально-техническая база хозяйства должна соответствовать мировому уровню. Штат агрономов должен соответствовать, и, конечно же, урожайность должна быть высокой", - сказал Сергей Кравцов.

Законопроект также урегулирует все договорные обязательства с Евразийским экономическим союзом. "По-другому у нас уже будет экспорт и импорт семян. Если раньше мы все импортированные семена отдавали в контрольно-семенную инспекцию, то сейчас, если к нам семена пришли из ЕАЭС, мы уже их не будем перепроверять и будем пользоваться аттестатами на семена ЕАЭС", - добавил Сергей Кравцов.-0-