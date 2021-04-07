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07 апреля 2021, 11:56

Депутаты поддержали изменения в Кодекс об образовании

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании", передает корреспондент БЕЛТА.

Подготовка новой редакции Кодекса об образовании обусловлена изменением структуры высшего образования, включением в систему образования Беларуси научно-ориентированного образования взамен системы послевузовского образования, расширением сферы применения целевой подготовки специалистов и рабочих (служащих) для удовлетворения потребностей в специалистах различного профиля организаций, расположенных как в малых населенных пунктах и на загрязненных территориях, так и в иных населенных пунктах, а также устранением пробелов, выявленных в практике применения Кодекса об образовании.

Предлагается установить обязательным получение общего среднего образования, вводятся нормы, направленные на внедрение инклюзивных подходов в образовании, обеспечивающие равный доступ к получению образования для всех обучающихся с учетом их индивидуальных потребностей и возможностей.

"Четко оговорено в законодательстве, что родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс. За этими вопросами, информацией они обязаны будут обращаться непосредственно в учреждение образования, - отметил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк. - Предписано полное написание учреждений образования с типом и видом. Оптимизируются различные виды и типы учреждений образования. При этом четко на законодательном уровне запрещено использовать различным общественным организациям, фондам, не имеющим никакого отношения к системе образования, такие понятия, как школа, лицей, колледж, институт, университет, академия".

Продолжительность учебного года, включая каникулы, устанавливается с 1 сентября по 31 августа. Причем дети младшего возраста будут учиться с 1 сентября по 31 мая, а учащиеся 9-х, 11-х (12-х) классов с 25 мая будут уходить на подготовку к экзаменам и ЦТ.

Будут оптимизированы виды учреждений дошкольного образования: исключены ясли, ясли-сад, санаторные ясли-сад.

"Всегда перед 1 сентября возникала проблема, во сколько лет идти в школу. Раньше была жестко прописана норма - 6 лет и только с разрешения Министерства образования иное. Теперь оговорено, что, как правило, с 6 лет. Но вместе с тем один из законных представителей может с учетом ряда обстоятельств, в том числе и медицинских, отправить своего ребенка позже. С другой стороны, если ребенок готов, это подтверждают медицинские данные и родители хотят его отправить в неполные 6 лет, то тоже они имеют на это право", - уточнил парламентарий.

На уровне профессионально-технического и среднего специального образования будет функционировать единый вид учреждения образования - колледж. На уровне высшего образования - три вида: университет, академия, институт. Исключаются понятия "классический" и "профильный" в отношении университета, исключен как вид высший колледж.

На уровне высшего образования предусматривается бакалавриат (4-4,5 года), магистратура (1-2 года) и непрерывная образовательная программа (специальное высшее образование 5-6 лет с дипломом магистра для отдельных технических специальностей и высшее образование по специальностям "здравоохранение"). Послевузовское образование переименовывается в уровень научно-ориентированного образования - аспирантура (адъюнктура) со сроком подготовки не более трех лет.-0-

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