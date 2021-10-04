Депутаты приняли во втором чтении законопроект о возмещении банковских вкладов

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров и принят в первом чтении 7 мая 2021 года.

Предлагаемые изменения обусловлены необходимостью усовершенствовать правовое регулирование отношений в сфере гарантированного возмещения физическим лицам денежных средств, размещенных ими на счетах или во вклады (депозиты) в банках.

Предлагается ввести гарантированное возмещение денежных средств, размещенных индивидуальными предпринимателями на счетах или во вклады (депозиты) в банках, с установлением для данной новой категории вкладчиков ограничения по сумме возмещения; сократить с одного месяца до 7 дней (с даты подачи заявления о выплате возмещения) срок выплаты возмещения банковских вкладов по заявлениям, не требующим дополнительного изучения (при необходимости дополнительного изучения заявления о выплате возмещения сохраняется срок до одного месяца); предоставить физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, возможность выбрать способ выплаты возмещения (наличными денежными средствами в банке-поверенном либо в безналичном порядке посредством перечисления на указанный в заявлении текущий банковский счет физического лица в банке Беларуси).

Предлагается увеличить с двух до пяти лет продолжительность времени, в течение которого вкладчики вправе обратиться за возмещением банковского вклада, перейти к системе дифференцированных взносов банков в резерв государственного учреждения "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц", в соответствии с которой величина взносов банков будет зависеть от уровня рисков, принимаемых банками в своей деятельности, а также расширить возможности для инвестирования временно свободных денежных средств агентства.

Предполагается ввести гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) индивидуальных предпринимателей с установлением для них ограничения по сумме возмещения в размере Br100 тыс.

Чтобы обеспечить возможность выплатить возмещение банковских вкладов в сокращенные сроки (семь дней с даты подачи заявления о выплате возмещения), корректируются нормы, касающиеся обязанностей банков формировать реестр обязательств и актуализировать сведения о размере обязательств перед физическими лицами. При этом одновременно агентство наделяется полномочиями, позволяющими обеспечить контроль и безусловное выполнение банками указанных обязанностей.

Кроме того, законопроект существенно расширяет полномочия агентства, чтобы оно эффективно выполняло обязанности по выплате индивидуальным предпринимателям возмещения банковских вкладов (депозитов). Документ создает условия для дальнейшего развития системы гарантированного возмещения банковских вкладов.

Предусматривается возможность размещать временно свободные денежные средства агентства в облигации ОАО "Банк развития Республики Беларусь". Это позволит снизить процентные расходы как Министерства финансов, так и Национального банка. ОАО "Банк развития Республики Беларусь" при этом получит дополнительный устойчивый источник финансовых ресурсов, а агентство - альтернативный инвестиционный инструмент высокого качества, что позволит диверсифицировать активы агентства.

Нормы закона о гарантировании вкладов также приводятся в соответствие с положениями законов "О бухгалтерском учете и отчетности" и "Об аудиторской деятельности".

Проект закона, окончательно подготовленный для рассмотрения Палатой представителей во втором чтении, направлялся Президенту. Замечаний и предложений не поступило.-0-