Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета фонда соцзащиты населения за 2020 год

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва утвердили отчет об исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения утвержден законом "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2020 год" по доходам в объеме Br17 201,8 млн, по расходам - Br16 964,7 млн с превышением доходов над расходами за счет средств профессионального пенсионного страхования в сумме Br237,1 млн, - рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Юлия Мурина. - В процессе исполнения бюджета фонда его показатели были уточнены Указом Президента от 31 декабря 2020 года №508 "Об уточнении отдельных показателей бюджета государственного внебюджетного фонда". В результате внесенных изменений доходы бюджета фонда увеличены на Br348,0 млн, расходы - на Br366 млн, превышение доходов над расходами снижено на Br18 млн. В результате с учетом уточнений доходы бюджета фонда на 2020 год утверждены в сумме Br17 606,4 млн, расходы - Br17 392,5 млн с превышением доходов над расходами в сумме Br213,9 млн".

Парламентарий отметила, в целом за 2020 год бюджет фонда исполнен с профицитом в сумме Br213,9 млн по средствам профессионального пенсионного страхования.

Основным источником доходов бюджета фонда являются взносы на государственное социальное страхование. За 2020 год в бюджет фонда поступило обязательных страховых взносов Br15 955,3 млн. Поступление взносов на профессиональное пенсионное страхование составило Br135,7 млн. Неналоговые доходы бюджета фонда составили Br239,4 млн, расходы - Br17 392,5 млн.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета фонда составляют расходы на выплату пенсий (76,8%) и пособий (21,9%). В 2020 году перерасчет трудовых пенсий производился два раза - в июле и декабре. Кроме того, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения четырежды (в феврале, мае, августе и ноябре) повышались минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, надбавки и повышения к ним, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.

"Финансирование всех необходимых расходов за счет средств государственного социального страхования в 2020 году обеспечено своевременно и в полном объеме. Таким образом, за 2020 год бюджет фонда исполнен по доходам в сумме Br17 606,4 млн и по расходам в сумме Br17 392,5 млн с превышением доходов над расходами в сумме Br213,9 млн", - заключила Юлия Мурина.-0-