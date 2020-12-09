Для белорусско-казахстанской кооперации откроются новые возможности после пандемии - Дударенок

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для белорусско-казахстанской кооперации откроются новые возможности в посткоронавирусный период. Такое мнение высказал начальник отдела Белорусского института стратегических исследований Антон Дударенок, выступая сегодня в Доме дружбы на круглом столе "Казахстан в современном мире. Фактор лидерства Н.А. Назарбаева", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Обретя суверенитет десятилетия назад, Беларусь и Казахстан в процессе государственного строительства столкнулись со схожими вызовами. Как государства, близкие друг к другу, имеющие давние исторические связи, общие интересы и ценности, мы стремились вместе искать ответы на вызовы времени, - сказал Антон Дударенок. - Нас также объединяет наличие ответственных политических лидеров, которые смогли преодолеть испытания 1990-х годов и сформировать национальные модели социально-экономического и общественно-политического развития наших государств - первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Современная ситуация на мировой арене также характеризуется вызовами, на которые необходимо искать ответы: пандемия коронавируса, закрытые границы, торговые барьеры, прокатившаяся по миру волна протестов и локальных вооруженных конфликтов".

В условиях роста глобальной напряженности экономики Беларуси и Казахстана испытали двойной шок - внешний и внутренний - от сокращения производственно-сбытовых цепочек до замедления экономической активности в результате пандемии, добавил представитель БИСИ. Поэтому можно говорить, что два государства существенно заинтересованы в поиске новых решений для выработки новых стратегий развития. "Именно на этом направлении в настоящее время сконцентрировали внимание власти Беларуси и Казахстана. В преддверии Всебелорусского народного собрания вопросы внутреннего социально-экономического и общественно-политического развития, внешней политики Беларуси, укрепления международных позиций и международного имиджа республики нашли отражение в дискуссиях на диалоговых площадках во всех регионах страны, экспертном сообществе, среди политиков и общественных деятелей", - сказал Антон Дударенок.

"В Казахстане эта тенденция также подтверждается конкретными решениями, о которых, в частности, говорил президент этой страны Касым-Жомарт Токаев в недавнем послании, опубликованном под знаковым названием "Казахстан в новой реальности: время действий". Стержневая идея послания - формирование новой комплексной модели государственного управления, которая позволит Казахстану более эффективно реагировать на внутренние и внешние вызовы. Высказанные казахстанским президентом идеи подкреплены структурными преобразованиями, такими как укрепление статуса Высшего президентского совета по реформам, воссоздание Агентства по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением президенту", - продолжил представитель БИСИ.

По его мнению, для Беларуси большой интерес представляет осуществляемая в Казахстане государственная программа модернизации общественного сознания, которая наряду с конституционной реформой и технологической модернизацией экономики в совокупности составляют триединую задачу "третьей модернизации" страны.

"Примечателен и положительный опыт реализации конституционных и политических реформ в Республике Казахстан, который отмечают многие эксперты. Так, партия Nur Otan, внедрив в политическую систему и успешно проведя праймериз, обеспечила себе системный механизм отбора, циркуляции и ротации своих представителей в мажилисе и маслихатах. Участвовавшие в праймериз более 10 тыс. кандидатов сформировали целостную повестку по вскрытию актуальных и системных проблем в регионах, предложив различные варианты решений", - обратил внимание Антон Дударенок.

Он подчеркнул, что в условиях современных вызовов Беларусь и Казахстан стоят перед необходимостью поиска новых драйверов роста и выработки собственных стратегий развития на перспективу. Наши государства также пытаются найти ответ на вызовы современности через реформирование экономики, для чего есть необходимые предпосылки.

Антон Дударенок напомнил, что в 2020 году, несмотря на общее снижение объема промышленного производства в странах ЕАЭС, Казахстану удалось сохранить показатели на уровне 2019 года. Как было отмечено на заседании правительства под руководством премьера Аскара Мамина, Казахстан быстрее других государств ЕАЭС начал восстанавливаться после пандемии. В Беларуси по итогам 9 месяцев этого года спад составил 1,3%. В то же время по мере оживления внешнего спроса, которое прогнозируется со второй половины 2021 года, ожидается возвращение белорусской экономики на траекторию устойчивого роста, подчеркнул представитель БИСИ.

По его словам, этому способствует и внешнеэкономическая конъюнктура. Беларусь и Казахстан - часть рынка ШОС с населением свыше 3 млрд человек. В ноябре 2020 года провозглашено создание крупнейшей в мире Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, на которую приходится 30% мировой экономики. Для белорусско-казахстанского взаимодействия открываются возможности для развития кооперации. Перспективными сферами, в которых возможно укрепление двустороннего сотрудничества, выступают транспортно-логистическая область, агропромышленный комплекс, продовольственный рынок, фармацевтическая отрасль, производство товаров медицинского назначения.

В белорусско-казахстанском взаимодействии существуют и другие нереализованные возможности для торговли товарами и услугами, межрегионального сотрудничества, развития двусторонних отношений в целом. Способна внести свой вклад и экспертная дипломатия. В частности, Белорусский институт стратегических исследований активно взаимодействует с экспертами Казахстана, даже несмотря на ограничения в связи с COVID-19, в частности c Казахстанским институтом стратегических исследований.

"Таким образом, единственным эффективным ответом на международную нестабильность выступает совместное развитие, - заявил представитель БИСИ. - Сегодня перед нашими государствами стоят актуальные задачи построения конкурентоспособной экономики, основанной на человеческом капитале, сопряжения наших потенциалов и стратегических программ для противодействия негативным глобальным и региональным тенденциям. Несомненно, сотрудничество между нашими государствами поможет занять достойное место в новой посткоронавирусной реальности, построить диверсифицированную и устойчивую к шокам экономику. Поэтому казахстанский девиз "Мы вместе" актуален и для Беларуси, и для белорусско-казахстанских отношений".-0-