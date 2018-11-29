Для Франции привлекательно сотрудничество с Беларусью в IT-сфере - посол

29 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для Франции привлекательно сотрудничество с Беларусью в IT-сфере. Это отметил посол Франции в Беларуси Дидье Канесс сегодня на встрече с делегацией руководителей более 20 французских предприятий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат подчеркнул, что в Беларуси созданы благоприятные условия для развития IT-сферы, что представляет интерес для французских партнеров. По его словам, в этой отрасли в Беларуси успешно работают 5-6 французских компаний, и в текущем году их количество увеличилось.

Кроме того, Дидье Канесс отметил большие перспективы для белорусско-французского сотрудничества в сфере очистки воды и переработки отходов. Французские фирмы занимают лидирующие позиции в этих областях.

Делегация руководителей предприятий из региона Верхняя Франция будет находиться в Минске по 2 декабря. Этот визит является ознакомительным и демонстрирует стремительно растущий интерес французских деловых кругов к белорусскому рынку, а также поиску партнеров в самых разных областях экономики. К сферам интересов французской делегации относятся автомобилестроение и международные перевозки, дистрибьюция промышленных материалов и упаковочного оборудования, промышленная кооперация, услуги по обслуживанию промышленных предприятий, кредитованию и финансовому обслуживанию, декор и реализация косметической продукции класса люкс.

Французская делегация 30 ноября встретится с представителями Всемирного банка, лидерами рынка дистрибьюции легковых автомобилей в Беларуси, руководителями ведущих компаний двух стран, работающих на белорусском рынке в сфере международного консалтинга, высоких технологий, промышленной кооперации, банковского дела, а также посетит предприятие по производству карьерной техники БелАЗ и проведет переговоры с руководством завода.

Визит организован Торгово-промышленной палатой региона Верхняя Франция, главой делегации является советник ТПП Тотка Тернизьен. В ее составе также исполнительный директор Центра международной торговли Лилля и Арраса Лори Грешник.-0-