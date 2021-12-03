Для ряда кассовых операций на почте расширяется перечень документов, удостоверяющих личность

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением №343 Национального банка вносятся изменения в инструкцию о порядке ведения кассовых операций и организации работы с наличными денежными средствами операторами почтовой связи. Оно вступает в силу после официального опубликования, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В соответствии с постановлением перечень документов, удостоверяющих личность, дополняется идентификационной картой гражданина Беларуси, биометрическим видом на жительство в республике иностранного гражданина, биометрическим видом на жительство лица без гражданства.

Также расширяется перечень документов, которые могут быть предъявлены для получения наличных белорусских рублей по почтовым денежным переводам с оплаченной доставкой на дому. В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, получатель перевода может предъявить водительское удостоверение, военный билет военнослужащего срочной службы или иной документ, предусмотренный пунктом 147 правил оказания услуг почтовой связи общего пользования, утвержденных постановлением Совета Министров 7 сентября 2004 года №1111.

Кроме того, либерализируются подходы к составлению операторами почтовой связи документов, подтверждающих получение (прием) денежных средств, ценностей, почтовых отправлений, а также вносятся иные изменения, позволяющие актуализировать инструкцию с учетом действующего законодательства и практики ее применения.-0-