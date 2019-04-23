Для ускорения работ при модернизации НПЗ планируется привлекать зарубежных специалистов

23 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Для ускорения строительно-монтажных работ при масштабной модернизации белорусских НПЗ планируется привлекать специалистов из-за пределов республики, сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на научно-техническом форуме в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

Поставлена задача к 7 ноября этого года завершить строительно-монтажные работы, которые позволят начать процесс пусконаладки нового оборудования на нефтеперерабатывающих заводах. "В настоящее время у строителей недостаточно трудовых ресурсов, чтобы обеспечить необходимые темпы работ, предусмотренные согласованной документацией и поставленным на предприятия оборудованием", - отметил Владимир Сизов.

К примеру, на Мозырском НПЗ реализуется серьезный нетиповой проект, аналогов которому нет на постсоветском пространстве, а в мире - менее 10. Оценочная стоимость всего инвестиционного проекта по созданию комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков составляет $1 млрд 218 млн. Выполнен значительный объем строительно-монтажных работ. "Мы подходим к монтажу достаточно сложных узлов, включая блоки высокого давления, толстостенные трубопроводы большого диаметра специальных марок стали. Для этого необходимы специалисты, имеющие опыт в реализации подобных проектов", - отметил зампредседателя.

Обсуждается вариант привлечения трудовых ресурсов из-за пределов республики. По словам Владимира Сизова, будет рассматриваться весь спектр предложений от компаний строительного профиля. "Мы заинтересованы в создании здоровой конкурентной среды для минимизации возможного удорожания проекта", - сказал он.-0-