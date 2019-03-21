Дмитрий Крутой возглавил оргкомитет форума по китайско-белорусскому сотрудничеству

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет по подготовке и проведению в 2019 году форума по китайско-белорусскому сотрудничеству и региональному развитию в рамках инициативы "Пояс и Путь" создан распоряжением премьер-министра Беларуси от 21 марта 2019 года №74р, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Председателем оргкомитета является министр экономики Дмитрий Крутой, его заместителем в комитете будет председатель БелТПП Владимир Улахович. В составе оргкомитета также представители Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", министерств финансов, информации, иностранных дел, культуры, транспорта и коммуникаций, спорта и туризма, Национального агентства инвестиций и приватизации, Мингорисполкома, Миноблисполкома.
Оргкомитет разработает и утвердит план мероприятий по подготовке и проведению форума. При необходимости к этой работе будут привлекать руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других организаций.-0-
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