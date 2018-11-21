Добровольная сертификация и новые требования к производству: как будут развивать органическое земледелие

В Беларуси принят закон о производстве и обращении органической продукции. При этом способе сельхозпроизводства не используются химические препараты, гормоны роста, антибиотики и методы генной инженерии. Результат достигается за счет агротехнических приемов, предупреждения возникновения болезней и распространения вредителей механическими и биологическими методами. О предусмотренных законом новациях и развитии органического земледелия в Беларуси в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

- Владимир Владимирович, насколько развито в Беларуси органическое земледелие на данный момент?

- В нашей стране органическое сельское хозяйство находится на начальном этапе своего развития. Быстро и эффективно перейти к этому способу сельхозпроизводства невозможно, поэтому переход должен быть постепенным. Необходимо дать возможность не только крупным организациям, но и малому бизнесу (фермерам) попытаться освоить эту нишу на рынке.

В Беларуси производством органической сельскохозяйственной продукции занимаются более 20 организаций, включая фермерские и личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные и другие организации Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей. В Беларуси зарегистрированы 7 организаций, которые аккредитованы в Евросоюзе по выдаче сертификатов на производство органической продукции. Около 1,5 тыс. га сельскохозяйственных земель страны сертифицировано этими организациями.

В последние годы органическое сельское хозяйство в Беларуси развивается в нескольких направлениях: создание законодательной и производственной базы, информирование и обучение специалистов, проведение научных исследований. Разработки включают вопросы растениеводства, животноводства, продуктов переработки, производства микробиологических препаратов, специализированной техники, изучение общих экономических вопросов и т.д. В дальнейшем планируется продолжить изучение международного опыта по развитию органического сельского хозяйства, научные исследования, работу по созданию национального законодательства и формированию гармонизированной нормативной правовой базы, соответствующей общепринятым международным нормам.

- Много ли стран развивают производство органической продукции? Использовался ли международный опыт при подготовке законодательной базы в этой сфере в Беларуси?

- Международная федерация органического сельскохозяйственного движения (IFOAM) включает около 760 организаций и объединений более чем из 100 стран. Площадь земель, сертифицированных для производства органической продукции, увеличилась за последние 10 лет с 30 млн га до 58 млн га. Объем реализации органической продукции на мировом рынке вырос в 2,3 раза - до $90 млрд. Особенностью данного сегмента рынка является его стабильно высокий рост - от 10% до 20% в год. Согласно экспертным оценкам, к 2020 году международный оборот органической продукции увеличится до $130 млрд. Одновременно ведется активная разработка и совершенствование нормативного правового регулирования органического производства.

При подготовке проекта закона "О производстве и обращении органической продукции" изучался международный опыт стран ближнего и дальнего зарубежья и учтены особенности развития нашей страны. Законопроект разрабатывался при непосредственном участии специалистов Минсельхозпрода, НАН Беларуси, Госстандарта, Минздрава и других министерств и ведомств. Закон направлен на развитие производства органической продукции в Беларуси и обеспечение ею населения, снижение негативного воздействия химически синтезированных средств на окружающую среду и здоровье людей, развитие малого и среднего предпринимательства, наращивание экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции.

Законодательство в этой сфере призвано развивать добросовестное производство и торговлю органической продукцией, в том числе защитить права потребителей от подделок. Иногда на полках магазинов можно увидеть товар с маркировкой "био", "эко" и другой при отсутствии соответствующего сертификата. Такого быть не должно.

- Какие требования к производству и обращению органической продукции предусмотрены законом?

- В соответствии с законом юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, вправе самостоятельно определять направление производства: производить органическую продукцию или продукцию, не являющуюся органической, или вести параллельное производство.

В законе определены госорганы, осуществляющие государственное регулирование в области производства и обращения органической продукции, их полномочия. Установлены требования к процессам ее производства и обращению, а также условия, которые нужно соблюдать при параллельном производстве продукции (нельзя допускать контакт, смешивание органической продукции с продукцией, не являющейся органической). Иные требования к процессам производства органической продукции будут устанавливаться техническими нормативными правовыми актами, международными договорами Беларуси, а также международными правовыми актами ЕАЭС.

Финансирование производства и обращения органической продукции будет вестись за счет средств производителей, республиканского, местных бюджетов по госпрограммам, а также других источников, не запрещенных законодательством.

- Как будет проводиться сертификация органической продукции?

- Законом вводится добровольная сертификация органической продукции и процессов ее производства на соответствие госстандартам Беларуси и техническим кодексам установившейся практики. Порядок такой сертификации определяется законодательством. При наличии сертификата юридические и физические лица будут включаться в реестр производителей органической продукции. Его разместят на сайте Государственного комитета по стандартизации. Кроме того, сертифицированные производители получат право наносить знак "Органический продукт" на потребительскую или транспортную упаковку. Этот знак может использоваться уже после того, как закон официально вступит в силу, то есть через год.

Для общественных организаций (объединений), ассоциаций и союзов производителей органической продукции предусматривается право устанавливать дополнительные требования к уже имеющимся в государственных стандартах и технических кодексах установившейся практики, а также к использованию знака "Органический продукт".

Принятие закона будет способствовать росту спроса на отечественную органическую продукцию и дальнейшему развитию этого рынка в Беларуси.

Валерия ГАВРИЛОВА,

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