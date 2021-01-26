Договоры о взаимном признании ученых степеней и званий планируется принять в ЕАЭС

26 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза намерены заключить договоры о взаимном признании ученых степеней и званий. Об этом написала на своей странице в Facebook помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

Ия Малкина напомнила, что в утвержденную в конце 2020 года президентами стран ЕАЭС стратегию дальнейшего развития евразийской интеграции до 2025 были заложены новые сферы для сотрудничества - образование, здравоохранение и туризм. "Сегодня представители комиссии и стран союза обсудили план мероприятий по реализации стратегии-2025 в области образования, - отметила она. - К примеру, среди предложенных мероприятий - разработка двух международных договоров. Договор о взаимном признании документов об ученых степенях планируется разработать до конца 2023 года, а договор о взаимном признании документов об ученых званиях - до конца 2025 года".-0-