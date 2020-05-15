Договоры с "Роснефтью" устанавливают индикативный баланс поставок, конкретные объемы определяются ежемесячно - "Белнефтехим"

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключенные с российской компанией "Роснефть" договоры устанавливают индикативный баланс поставок до 9 млн т нефти, конкретные объемы определяются ежемесячно, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Такие договоры подписываются ежегодно со всеми компаниями-поставщиками. Они формально определяют индикативный баланс поставок с учетом конкретного поставщика. По сути, там фиксируются возможности белорусских заводов по заказам и российских компаний - по поставкам", - отметил Александр Тищенко.

Ежемесячно конкретные объемы и цены поставок оформляются допсоглашениями, пояснил он.

Пресс-секретарь также напомнил, что индикативный баланс поставок нефти на 2020 год - это 24 млн т. В развитие этой договоренности подписываются договоры с отдельными компаниями, в том числе с "Роснефтью".

Ранее "Роснефть" сообщила о заключении договоров на поставку в Беларусь с апреля по декабрь 2020 года до 9 млн т нефти. Они заключены с двумя НПЗ ("Нафтан" и Мозырский НПЗ) и Белорусской нефтяной компанией.

Заключение контрактов с "Роснефтью" возобновилось в апреле после перерыва в поставках крупных нефтяных компаний с 1 января. Тогда Беларусь посчитала нецелесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. В апреле поставки от крупных нефтяных компаний возобновлены. Как пояснял премьер-министр Беларуси Сергей Румас, часть премии российским компаниям компенсируют с помощью межбюджетных расчетов, то есть за счет правительства РФ.

Как сообщал "Белнефтехим", в мае Беларусь планирует получить из России 1,13 млн т нефти. Продолжаются альтернативные поставки: в мае в порт Клайпеды прибыл танкер с 87 тыс. т саудовской нефти от Saudi Aramco для переработки на "Нафтане".-0-