Доходы клиентов белорусской юрисдикции навсегда освобождены от налога

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2020 году удержит звание одной из самых привлекательных в мире юрисдикций для работы на внебиржевом валютном рынке. Это касается не только выгодных условий совершения операций, но и в целом отношения государства к данной отрасли финансовой индустрии и участникам рынка. Согласно подписанному Президентом указу, клиенты форекс-компаний в Беларуси смогут продолжать работать без налогообложения. Эта льгота вводится бессрочно.

Отмена подоходного налога для клиентов - физических лиц впервые была предложена в марте 2016 года, а затем продлевалась. Теперь же принятый документ освобождает от подоходного налога доходы физлиц, полученные при совершении операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Эта инициатива, безусловно, делает белорусскую юрисдикцию еще более привлекательной для трейдеров и инвесторов из других стран мира. По данным на середину четвертого квартала 2019 года, количество клиентов белорусской юрисдикции преодолело отметку в 23 тыс., а количество нерезидентов в общем количестве клиентов форекс-компаний составило 64%. С высокой вероятностью по итогам ушедшего 2019 года число клиентов на рынке Форекс в Беларуси уверенно преодолеет отметку в 25 тыс. человек и продемонстрирует более чем 100% рост по сравнению с 2018 годом.

"Это очень важный шаг навстречу интересам трейдеров, который говорит о глубоком понимании рынка и прогрессивности системы налогообложения. В итоге белорусская юрисдикция продолжает собирать лучший мировой опыт и применять его на практике - сочетать высокую защиту клиента, выгодные условия совершения операций, а также учитывать интересы бизнеса. Таким образом, рынок Форекс в Беларуси продолжает свое успешное легитимное развитие и предлагает услуги мирового уровня", - отметил директор "Альпари Евразия" Евгений Новик.-0-