Доля Беларуси в мировом промпроизводстве за годы независимости выросла более чем вдвое - Семашко

9 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Доля Беларуси в мировом промышленном производстве за годы независимости выросла более чем в два раза. Этот факт привел посол Беларуси в России Владимир Семашко, общаясь сегодня с журналистами на избирательном участке по выборам Президента Беларуси в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работая долгие годы в правительстве, я могу с гордостью сказать, что если взять промышленное развитие, доля Беларуси в мировом промышленном производстве увеличилась в 2,34 раза. И это оценка Всемирного банка и ООН", - сказал Владимир Семашко.

Посол отметил, что Беларусь часто критиковали за то, что во время пандемии она не останавливала производство. "Но посмотрите на цифры: да, у нас есть определенное падение - около 1,5%, но, тем не менее, это не 8%, не 10%, не 30%, - констатировал он. - Убежден, что к концу года выйдем на небольшой плюс. И это касается всех отраслей. Если взять сельскохозяйственное производство, то сегодня плюсуем около 3% к 2019 году. А в целом, если взять сельское хозяйство, мы давно уже решили проблему продовольственной безопасности. Более того, сделали эту отрасль экспортно ориентированной: сельскохозяйственной продукции мы экспортируем на $6-6,5 млрд в год".

"У нас есть хороший базис, куда двигаться дальше. Сейчас важно правильно выбрать направление движения, выбрать лидера", - резюмировал Владимир Семашко.-0-