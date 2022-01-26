Доля добровольно уплачиваемых налогов в Беларуси составила 98% в 2021 году

26 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Доля добровольно уплачиваемых налогов в Беларуси в 2021 году составила 98%, сообщила сегодня журналистам заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая на коллегии инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

По итогам 2021 года налоговые органы обеспечили формирование доходов консолидированного бюджета на 101,5%, темп роста по сравнению с 2020 годом - 109,4%. Одну треть поступлений сформировали субъекты малого и среднего бизнеса.

Элла Селицкая подчеркнула достаточно высокую налоговую культуры плательщиков: "98% поступлений обеспечено ими в добровольном порядке".

Замминистра отметила, что налоговые органы осуществляют контроль по нескольким направлениям. В центре внимания - выплата заработной платы в конвертах, незаконное возмещение налогов, в первую очередь НДС, из бюджета, иные схемы уклонения уплаты от налогов.

"Относительно налогового администрирования важно отметить, что первый квартал этого года будет посвящен разъяснению вопросов уплаты налога на недвижимость по квартирам, который введен в этом году", - добавила Элла Селицкая. Разъяснительную работу будут вести и с индивидуальными предпринимателями, в отношении которых изменились подходы к налогообложению по многим сферам деятельности. В поле зрения - также поступление транспортного налога, по которому в прошлом году были предъявлены авансовые платежи.

Говоря о работе налоговых органов Гомельской области в минувшем году, заместитель министра констатировала: со всеми основными поставленными задачами в регионе справились. "Это и выполнение плановых назначений, и взыскание задолженностей по платежам в бюджет, и контрольные направления, и в сфере декларирования доходов и имущества", - заключила она.-0-