Доля расчетов в национальных валютах в ЕАЭС превышает 70% - ЕЭК

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Доля расчетов в национальных валютах в Евразийском экономическом союзе постепенно увеличивается и в настоящее время превышает 70%. Об этом сообщила сегодня во время видеомоста помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, по данным ЕЭК, в I полугодии 2020 года доля национальных валют в расчетах во взаимной торговле между странами ЕАЭС составила 72,3%. При этом на доллар США пришелся 21%, на евро - 6%. "Если рассмотреть только национальные валюты стран союза, то большая часть взаимных расчетов пришлась на российский рубль - почти 97%", - уточнила Ия Малкина.

Она подчеркнула, что за время функционирования ЕАЭС доля расчетов в национальных валютах во взаимной торговле выросла с 68,3% в 2014 году до 73,8% в 2019-м. "Также хотелось бы отметить позитивную динамику, которую мы наблюдаем в структуре платежей во внешней торговле (с третьими странами. - Прим. БЕЛТА). Если в 2014 году доля национальных валют составляла 19,9%, то уже в 2019 году она выросла до 23,4%", - добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-