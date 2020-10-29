Доля сектора связи и информатизации в ВВП Беларуси выросла до 7,3%

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удельный вес сектора "Связь и информатизация" в структуре ВВП Беларуси по итогам января - сентября 2020 года увеличился на 1,2 процентного пункта и составил 7,3%, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

"В секторе "Связь и информатизация" по итогам работы за 9 месяцев 2020 года сохранилась положительная динамика важнейших экономических показателей. За январь - сентябрь выполнены установленные для Минсвязи показатели прогноза социально-экономического развития, обеспечено стабильное финансовое положение организаций в сфере связи и информатизации", - сказали в министерстве.

Так, темп роста валовой добавленной стоимости составил 108,2%, в структуре ВВП удельный вес связи и информатизации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,2 процентного пункта и составил 7,3%.

Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг вырос на 10,5% (при задании - рост на 8,6%).-0-