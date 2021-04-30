Доля сектора связи и информатизации в ВВП Беларуси за I квартал составила 7,5%

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удельный вес сектора "Связь и информатизация" в структуре ВВП Беларуси по итогам января - марта 2021 года составил 7,5%, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

"В первом квартале текущего года в отрасли сохранилась благоприятная конъюнктура, создающая спрос на услуги, что позволило обеспечить рост доходов и выполнение прогнозных показателей. По секции "Информация и связь" добавленная стоимость составила Br2,7 млрд, обеспечен темп роста добавленной стоимости на уровне 103,5%", - рассказали в министерстве.

В целом по стране доходы от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций составили более Br1 млрд, темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 104,9%.

В I квартале 2021 года сохранилась стабильная положительная динамика финансового состояния организаций, осуществляющих деятельность в сфере связи и информатизации, отметили в Минсвязи.

Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг вырос за этот период на 4%.-0-