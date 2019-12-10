10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 10 декабря подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дешевле на Br0,0025 и стоит Br2,1134 за $1 (9 декабря - Br2,1159 за $1).

Евро подешевел на Br0,0021 до Br2,3388 за 1 евро (9 декабря - Br2,3409 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0036 и составляет Br3,323 за 100 российских рублей (9 декабря - Br3,3194).-0-

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