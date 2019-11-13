13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 13 ноября подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар стал дороже на Br0,0062 и стоит Br2,0556 за $1 (на торгах 12 ноября - Br2,0494 за $1).

Евро подорожал на Br0,0017 до Br2,2626 за 1 евро (12 ноября - Br2,2609 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0109 и составляет Br3,1987 за 100 российских рублей (12 ноября - Br3,2096).-0-

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