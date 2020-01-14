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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 14 января подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0075 до Br2,1203 за $1 (на торгах 13 января - Br2,1128 за $1).
Евро стал дороже на Br0,011 и стоит Br2,3613 за 1 евро (13 января - Br2,3503 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0143 и составляет Br3,4528 за 100 российских рублей (13 января - Br3,4671).-0-