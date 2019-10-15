15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 15 октября подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Курс доллара снизился на Br0,0018 до Br2,0501 за $1 (на торгах 14 октября - Br2,0519 за $1).

Евро подешевел на Br0,0011 и стоит Br2,2598 за 1 евро (14 октября - Br2,2609 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0015 и составляет Br3,1887 за 100 российских рублей (14 октября - Br3,1872).-0-

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