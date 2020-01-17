17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 17 января подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0019 до Br2,1228 за $1 (на торгах 16 января - Br2,1247 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0058 и стоит Br2,3634 за 1 евро (16 января - Br2,3692 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0004 и составляет Br3,4527 за 100 российских рублей (16 января - Br3,4523).-0-

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