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23 марта 2021, 13:18

Доллар и евро на торгах 23 марта подорожали, российский рубль подешевел

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
Доллар на торгах 22 марта подорожал, евро и российский рубль подешевели
Белорусский рубль на торгах 19 марта укрепился к трем основным валютам

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 23 марта подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0121, до Br2,6155 за $1.

Евро стал дороже на Br0,0202, его курс составил Br3,1157 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0236 и составил Br3,4676 за 100 российских рублей.-0-

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